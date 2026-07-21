На бывшем заводе Toyota в Шушарах начался выпуск флагманских седанов Tenet A8

По полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой

Холдинг «АГР» объявил о старте производства Tenet A8. Производство по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой автомобилей — организовано в Шушарах (Санкт-Петербург), это бывший российский завод Toyota. Теперь на этой площадке выпускаются автомобили сразу трёх марок, созданных в рамках партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo: Jeland, Esteo и Tenet.

Tenet A8 — это флагманский бизнес-седан, он был анонсирован в начале июля текущего года. Автомобиль доступен в версиях с 2-литровым (197 л.с.) и 1,6-литровым (150 л. с.) бензиновыми турбированными двигателями. Габариты Tenet A8 составляют 4757х1832х1469 мм при колёсной базе 2770 мм. Модель основана на китайском седане Chery Arrizo 8, но для российского рынка предусмотрен расширенный зимний пакет.