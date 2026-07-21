Когда 8000 мАч в самом смартфоне — мало: в Китае выпустили лимитированный Honor 600 Pro с мобильным аккумулятором на 10 000 мАч в комплекте
Также в комплекте фирменная сумка, а наушники Honor Earbuds X9 — бонусом
Honor объявила о выпуске лимитированной версии смартфона Honor 600 Pro для китайского рынка. Специальное издание под названием Flash Limited Edition Gift Box будет доступно с 21 по 31 июля через официальных партнеров компании.
В комплект входит Honor 600 Pro в цвете Sky Blue, чехол с эффектом «жидкого песка», внешний аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч, фирменная сумка, коллекционные наклейки и эксклюзивная карточка.
Смартфон в конфигурации 12/256 ГБ предлагается по цене 3700 юаней (около 545 долларов) с учетом скидки в 200 юаней (30 долларов). Покупатели также бесплатно получат беспроводные наушники Honor Earbuds X9, смогут воспользоваться программой трейд-ин со скидкой до 1000 юаней (145 долларов) и оформить рассрочку на 24 месяца без процентов.
Напомним, китайская версия Honor 600 Pro имеет ряд отличий от глобальной. Так, она построена на однокристальной системе Mediatek Dimensity 8550 Elite и оснащена аккумулятором емкостью 8000 мАч. В глобальной версии используется SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite и батарея емкостью 6400 или 7000 мАч (в зависимости от рынка).
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