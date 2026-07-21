Индия может получить свой LIGO раньше срока

Строительство LIGO-India уже началось, один из руководителей международного проекта считает, что обсерваторию удастся завершить до 2030 года

Строительство индийской гравитационно-волновой обсерватории LIGO-India вступило в активную фазу, и проект может быть завершён раньше официального срока — 2030 года. Об этом в интервью Hindustan Times рассказал профессор Рана Адхикари (Rana Adhikari), один из ведущих участников международной коллаборации LIGO. По его словам, участок в штате Махараштра уже подготовлен: земля выкуплена, строятся подъездные дороги и выбран генеральный подрядчик.

LIGO-India стоимостью 26 млрд рупий (около $290 млн) станет частью мировой сети детекторов гравитационных волн вместе с обсерваториями в США, Италии и Японии. Такие установки регистрируют крайне слабые возмущения пространства-времени, возникающие при слиянии чёрных дыр и нейтронных звёзд.

Главным инженерным вызовом проекта станет строительство двух вакуумных труб длиной по 4 км и диаметром около 1 м, расположенных под прямым углом. Именно такая L-образная конструкция позволяет фиксировать гравитационные волны.

По словам Адхикари, LIGO-India сразу получит технологии, которых не было у первых американских детекторов. В частности, обсерватория будет использовать квантовое сжатие (quantum squeezing) — метод, уменьшающий квантовый шум лазерного излучения и повышающий чувствительность измерений. Благодаря этому через несколько лет после запуска установка может стать самой чувствительной гравитационно-волновой обсерваторией в мире.