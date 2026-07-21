Спутники перестанут сходить с орбиты и сгорать в атмосфере: SpaceX впервые запустит космического «механика» для ремонта спутников прямо в космосе

SpaceX сегодня, 21 июля проведет запуск миссии MRV-MEP, которая станет важным этапом в развитии технологий обслуживания спутников на орбите. Старт ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован в стартовом окне с 17:15 до 21:13 по местному времени (с 00:15 до 04:13 мск 22 июля). Трансляция начнется примерно за 15 минут до старта.

Фото: Northrop Grumman

В рамках миссии Falcon 9 выведет на геопереходную орбиту аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV) и три модуля Mission Extension Pod (MEP), разработанные компанией SpaceLogistics — дочерним подразделением Northrop Grumman. Главная цель проекта — продлить срок службы действующих спутников прямо в космосе.

После выхода на геостационарную орбиту высотой около 35 786 км MRV начнет работу с тремя аппаратами MEP. Роботизированный сервисный аппарат оснащен двумя трехметровыми манипуляторами-«руками», созданными Исследовательской лабораторией ВМС США. С их помощью он будет поочередно захватывать каждый модуль и устанавливать его на спутники клиентов.

Mission Extension Pod представляет собой компактный модуль с собственной электрической двигательной установкой. После установки он берет на себя поддержание орбиты и управление ориентацией спутника, компенсируя расход топлива основного аппарата. По данным Northrop Grumman, один такой модуль способен продлить срок службы типичного геостационарного спутника массой около двух тонн примерно на восемь лет.

Первыми клиентами новой системы стали австралийский оператор Optus и компания Intelsat, заказавшая два модуля. После выполнения первой серии работ MRV останется на геостационарной орбите, где сможет участвовать в следующих миссиях. Помимо установки MEP, аппарат рассчитан на инспекцию, перемещение, модернизацию и потенциальный ремонт спутников прямо в космосе.

Еще одной особенностью MRV стала возможность дозаправки на орбите. Аппарат получил интерфейс Passive Refueling Module — первый подобный стандарт, одобренный Космическими силами США. Это позволит использовать сервисный аппарат значительно дольше и расширит его возможности в будущих миссиях.