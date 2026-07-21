Раскрыты характеристики «тарелки» Starlink Mini 2: терминал впервые станет автономным

SpaceX готовит второе поколение компактного спутникового терминала Starlink Mini. Согласно новым данным, новая система получит встроенный аккумулятор, станет немного компактнее и сохранит поддержку работы в движении.

Изображение: SpaceX

Starlink Mini 2 слегка уменьшится в размерах: внутренняя антенная панель сократится с 236 × 276 мм до 225 × 273 мм. Одновременно SpaceX переработает фазированную антенную решетку: число антенных элементов уменьшится с 571 до 549. Вероятнее всего, это связано не столько с уменьшением габаритов, сколько с оптимизацией конструкции.

Как и первое поколение, терминал сохранит поддержку GPS и возможность работы во время движения. Это позволит использовать его в автомобилях, автодомах, на лодках и т.д.

При этом основная аппаратная платформа, судя по утечке, останется прежней. Starlink Mini 2 по-прежнему будет построен на фирменной SoC Catapult.

Главным нововведением может стать встроенный аккумулятор: терминал получит четырехэлементную литиевую батарею с системой управления BQ40Z. Емкость пока неизвестна, зарядка будет осуществляться через USB-C Power Delivery при напряжении от 11 до 24 В.