Xiaomi выпустила в Европе огромный холодильник на 621 литр с управлением через смартфон
Заявлена тихая работа и есть встроенная система приготовления льда
Xiaomi запустила продажи в Европе нового холодильника Mijia Side-by-Side объемом 621 литр. Новинка предлагается в Германии по цене 800 евро. Это стоимость для первых покупателей, рекомендованная розничная стоимость — 850 евро.
Габариты холодильника составляют 910 × 715 × 1770 мм. 385 литров отведено под холодильную камеру, а 236 литров — под морозильное отделение. Холодильник соответствует европейскому классу энергоэффективности E и, по данным производителя, расходует 342 кВт·ч электроэнергии в год.
За равномерное охлаждение отвечает многопоточная система циркуляции воздуха, которая распределяет холод по всему внутреннему пространству. Пользователи также могут отдельно регулировать температуру в разных отделениях.
Морозильная камера способна замораживать до 14 кг продуктов в сутки. По заявлению Xiaomi, уровень шума во время работы не превышает 35 дБ, что сопоставимо с негромким разговором.
Новинка получила встроенную систему приготовления льда (без внешнего диспенсера), сенсорную панель управления температурой, поддержку приложения Xiaomi Home для удаленного управления и систему голосового управления. Двери холодильника открываются на угол до 120 градусов.
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