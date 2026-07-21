Xiaomi выпустила в Европе огромный холодильник на 621 литр с управлением через смартфон

Заявлена тихая работа и есть встроенная система приготовления льда

Xiaomi запустила продажи в Европе нового холодильника Mijia Side-by-Side объемом 621 литр. Новинка предлагается в Германии по цене 800 евро. Это стоимость для первых покупателей, рекомендованная розничная стоимость — 850 евро.

Изображение: Xiaomi

Габариты холодильника составляют 910 × 715 × 1770 мм. 385 литров отведено под холодильную камеру, а 236 литров — под морозильное отделение. Холодильник соответствует европейскому классу энергоэффективности E и, по данным производителя, расходует 342 кВт·ч электроэнергии в год.

За равномерное охлаждение отвечает многопоточная система циркуляции воздуха, которая распределяет холод по всему внутреннему пространству. Пользователи также могут отдельно регулировать температуру в разных отделениях.

Морозильная камера способна замораживать до 14 кг продуктов в сутки. По заявлению Xiaomi, уровень шума во время работы не превышает 35 дБ, что сопоставимо с негромким разговором.