Samsung и Корейский научно-исследовательский институт строят огромный контейнеровоз с двумя реакторами на расплавленных солях — проект уже одобрен

Американское классификационное общество American Bureau of Shipping (ABS) выдало предварительное одобрение проекта (Approval in Principle, AIP) контейнеровоза нового поколения с ядерной силовой установкой. Концепция судна вместимостью до 15 000 двадцатифутовых контейнеров разработана Корейским научно-исследовательским институтом судостроения и океанической инженерии (KRISO) и предусматривает использование малых модульных реакторов (SMR) вместо традиционных дизельных двигателей.

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В основе проекта лежат два морских реактора на расплавленных солях (MSR). В отличие от привычных водо-водяных реакторов, они используют жидкую топливную соль и работают при значительно более низком давлении. По словам разработчиков, такая схема потенциально повышает безопасность и снижает риск аварий, связанных с высоким давлением в системе.

Еще одно преимущество технологии — длительный срок службы без дозаправки. Реакторы способны обеспечивать судно электроэнергией на протяжении многолетней эксплуатации, что особенно важно для дальних морских перевозок.

Одной из самых сложных инженерных задач стало обеспечение стабильной работы атомной энергетической установки при постоянно меняющейся нагрузке. Для этого реакторы объединили с системой накопления энергии (ESS). Если один из реакторов временно снижает мощность или выводится на обслуживание, второй реактор вместе с аккумуляторами автоматически компенсирует нехватку энергии, поддерживая бесперебойную работу всех судовых систем.

Ядерная силовая установка изменила и компоновку самого контейнеровоза. Отказ от огромных топливных баков и дымовых труб позволил освободить дополнительное пространство для контейнеров. Реакторный отсек разместили в центральной части корпуса — там он меньше подвержен механическим нагрузкам во время качки и лучше защищен в случае бокового столкновения. Жилые помещения экипажа перенесли в носовую часть судна, максимально удалив их от реакторов.

Перед получением предварительного одобрения специалисты KRISO провели серию гидродинамических испытаний масштабных моделей в опытном бассейне. По итогам исследований была выбрана форма корпуса, которая, как утверждают разработчики, позволит контейнеровозу развивать скорость до 25 узлов (чуть больше 45 км/ч) даже при неблагоприятных погодных условиях.

Проект создается совместными усилиями нескольких организаций. KRISO и Samsung Heavy Industries отвечают за конструкцию судна, гидродинамику и энергетические системы, а Корейский институт атомной энергии (KAERI) разработал сам реактор Marina.

Важно отметить, что получение статуса Approval in Principle не означает разрешение на строительство или эксплуатацию судна. Этот документ лишь подтверждает, что концепция в целом соответствует базовым требованиям безопасности и может перейти к следующему этапу — детальному проектированию и последующей сертификации.