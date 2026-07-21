Samsung будет в ярости: качественные изображения флагмана Samsung Galaxy Z Fold8 Wide слили в Сеть за сутки до премьеры — он получит экран 5,5 дюйма

В плане дизайна устройства уже никаких секретов не осталось

За сутки до официальной премьеры в Сеть слили качественные изображения Samsung Galaxy Z Fold8 Wide. Картинки опубликовал известный инсайдер Роланд Квандт. Рендеры подтверждают внешний вид будущего складного флагмана и раскрывают новые детали его конструкции.

Изображение: Samsung/Roland Quandt

На опубликованных изображениях смартфон показан сразу в трех цветах: кремовом, графитовом и лавандовом. Кроме того, ранее инсайдеры сообщали, что еще одна версия — фисташковая — станет эксклюзивом фирменного интернет-магазина Samsung.

Рендеры позволяют подробно рассмотреть и внешний экран устройства. По предварительным данным, его диагональ составит 5,5 дюйма, а соотношение сторон — 16:10. Дисплей получил тонкую и практически симметричную рамку. Еще одно изображение демонстрирует нижнюю грань корпуса с динамиком, портом USB Type-C и микрофонами.

Изображение: Samsung/Roland Quandt

Одним из главных нововведений станет шарнир Flex Titanium. По информации Samsung, в его конструкции используются титановая пленка и гибкая титановая пластина. Такое решение должно сделать механизм более прочным, уменьшить заметность складки на внутреннем дисплее и повысить качество изображения.

Если предыдущие утечки подтвердятся, основной гибкий экран Galaxy Z Fold8 Wide получит панель OLED с диагональю 7,6 дюйма и соотношением сторон 4:3.

Изображение: Samsung/Roland Quandt

Ожидается, что смартфон также получит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, аккумулятор емкостью 4800 мА·ч и две 50-мегапиксельные камеры.

Все подробности о новом складном флагмане Samsung станут известны уже совсем скоро — его официальная премьера состоится на мероприятии Galaxy Unpacked 22 июля в Лондоне.