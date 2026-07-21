600 кВт, до 100 В, жидкостное охлаждение и 10 лет эксплуатации. Сверхбыстрые зарядные станции Huawei стали доступны владельцам Volkswagen в Китае

Huawei объявила о расширении сотрудничества с SAIC Volkswagen: фирменные станции Huawei SuperCharge теперь отображаются на карте зарядной инфраструктуры в приложении автопроизводителя. На первом этапе пользователям стали доступны 574 городские станции и 127 придорожных объектов, а общее число новых зарядных терминалов Huawei превысило 10 000.

Для поиска достаточно открыть карту зарядных станций в приложении SAIC Volkswagen, выбрать фильтр Huawei SuperCharge, после чего можно построить маршрут к нужной станции одним нажатием.

Фото Huawei/ithome

Альянс Huawei Supercharging Alliance был создан в 2024 году для развития сети сверхбыстрой зарядки по всему Китаю. Позднее к нему присоединились крупные автопроизводители, включая GAC Group, BAIC Heavy Truck, Dongfeng Commercial Vehicle и Shenzhen Automotive. Сегодня сеть охватывает более 200 городов, свыше 130 уездов и более 50 автомагистралей, а с начала 2026 года станции также интегрированы в карты Gaode Maps.