600 кВт, до 100 В, жидкостное охлаждение и 10 лет эксплуатации. Сверхбыстрые зарядные станции Huawei стали доступны владельцам Volkswagen в Китае
Сеть сверхбыстрой зарядки уже охватывает более 200 городов Китая.
Huawei объявила о расширении сотрудничества с SAIC Volkswagen: фирменные станции Huawei SuperCharge теперь отображаются на карте зарядной инфраструктуры в приложении автопроизводителя. На первом этапе пользователям стали доступны 574 городские станции и 127 придорожных объектов, а общее число новых зарядных терминалов Huawei превысило 10 000.
Для поиска достаточно открыть карту зарядных станций в приложении SAIC Volkswagen, выбрать фильтр Huawei SuperCharge, после чего можно построить маршрут к нужной станции одним нажатием.
Альянс Huawei Supercharging Alliance был создан в 2024 году для развития сети сверхбыстрой зарядки по всему Китаю. Позднее к нему присоединились крупные автопроизводители, включая GAC Group, BAIC Heavy Truck, Dongfeng Commercial Vehicle и Shenzhen Automotive. Сегодня сеть охватывает более 200 городов, свыше 130 уездов и более 50 автомагистралей, а с начала 2026 года станции также интегрированы в карты Gaode Maps.
Фирменные зарядные терминалы Huawei с жидкостным охлаждением поддерживают мощность до 600 кВт, совместимы с электромобилями с архитектурой от 200 до 1000 В, обеспечивают успешную зарядную сессию в 99% случаев, работают с уровнем шума менее 55 дБ и рассчитаны более чем на 10 лет эксплуатации.
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