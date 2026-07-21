Новейший российский кроссовер Lada Azimut показали вживую до начала продаж

Включая новый оттенок «Кориандр», который ранее нигде не демонстрировался.

Авто и транспорт

АвтоВАЗ в рамках Дня открытых дверей показал предсерийные экземпляры нового кроссовера Lada Azimut в разных вариантах окраски кузова. Посетители мероприятия впервые смогли увидеть автомобиль в новом коричневом цвете «Кориандр», который ранее не появлялся на публичных презентациях.

Фото rcinews

Помимо нового оттенка, кроссовер представили еще в трех цветах фирменной палитры: ярко-красном «Фламенко», зеленом металлике «Эмеральда» и темно-синем металлике «Серенада».

Фото rcinews

Lada Azimut станет новой моделью в линейке бренда и займет место компактного кроссовера. Сейчас автомобиль проходит финальные этапы подготовки к серийному производству.

Фото rcinews

Недавно мы публиковали дополнительные особенности предсерийной версии кроссовера Lada Azimut, который поступит в продажу осенью 2026.

Фото rcinews

Кроме того, АвтоВАЗ сообщил об успешном завершении обязательных сертификационных краш-тестов нового кроссовера Lada Azimut. Автомобиль прошел фронтальное и боковое испытания, что является необходимым условием для получения допуска к продаже.

Samsung будет в ярости: качественные изображения флагмана Samsung Galaxy Z Fold8 Wide слили в Сеть за сутки до премьеры — он получит экран 5,5 дюйма7000 мА·ч и дизайн в стиле iPhone 17: в России стартовали продажи Honor X7e