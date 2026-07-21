Строительство дата-центр Oracle на 2,5 ГВт заблокировано регулятором

Планируемый Oracle дата-центр мощностью 2,5 ГВт в округе Нью-Мексико столкнулся с задержкой из-за проблем с разрешениями на строительство газовой инфраструктуры. Земельное управление штата отклонило заявку на прокладку газопровода Green Chile Project, который должен был обеспечивать объект топливом для системы генерации электроэнергии.

Проект предусматривал строительство 27-километрового расширения газопровода, способного подавать до 400 млн кубических футов природного газа в сутки. Газ должен был использоваться для питания топливных элементов Bloom мощностью 2,5 ГВт, которые планировалось установить на территории дата-центра Jupiter.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Власти Нью-Мексико назвали причинами отказа потенциально высокий расход воды, увеличение выбросов CO 2 и отсутствие значимого дохода для штата. Это уже вторая попытка получить разрешение на строительство газовой линии: первоначальная заявка была отклонена в марте. Oracle обращалась к федеральным регуляторам с просьбой ускорить рассмотрение проекта, чтобы газопровод успел начать работу к 15 августа, поскольку пропуск этого срока может привести к существенному росту затрат.

Если согласование не будет получено, компании придётся изменить маршрут трубопровода через земли штата. Для этого потребуются новые соглашения с владельцами участков, что может дополнительно затянуть реализацию проекта.

Проект Jupiter был представлен в январе как крупный комплекс площадью около 567 га с 4 зданиями дата-центров. Его строительством занимаются компании Stack и BorderPlex Digital Assets, ранее заявлявшие о планах инвестировать в объект до $165 млрд. После завершения строительства Oracle планирует использовать площадку для размещения ИИ-инфраструктуры для OpenAI.

Энергетическая схема проекта также вызывает вопросы из-за использования природного газа. Oracle заключила соглашение с производителем твёрдооксидных топливных элементов (SOFC) Bloom Energy сначала на 1,8 ГВт мощности, а затем увеличила объём до 2,8 ГВт. Такие установки не сжигают топливо напрямую и не создают выбросов при горении, однако работают на природном газе, поэтому их углеродный след остаётся значительно выше, чем у систем на основе возобновляемой энергии. Ранее Bloom уже столкнулась с похожей проблемой: в 2024 году Amazon отказалась от установки её топливных элементов в трёх дата-центрах в Орегоне из-за того, что они могли привести к большим выбросам по сравнению с энергией из местной сети, где основным источником была гидроэнергетика.