Остался всего месяц: российскую мегаустановку «СКИФ» запустят в конце августа. Это самый мощный в мире источник фотонов

Стало известно, когда состоится запуск построенного в России синхротрона «СКИФ», который уже несколько раз откладывался. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что ввод в эксплуатацию российской научной мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) приурочили к форуму «Технопром-2026», который пройдёт в регионе 26-28 августа.

Фото: ЦКП «СКИФ»

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова сообщила, что торжественная церемония запуска пройдёт в наукограде Кольцово и это событие «во многом будет определять содержание всех мероприятий форума». Недавно мы писали о том, что Ростехнадзор завершил проверку на пусковых объектах Центра коллективного пользования «СКИФ» и выдал подтверждение о завершении строительства. Комплекс развёрнут на участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя составляет 476 метров.

Фото: ЦКП «СКИФ»

Российская установка класса mega-science «СКИФ» включает в себя источник синхротронного излучения с энергией 3 гигаэлектронвольта (ГэВ). Учёные считают, что она по многим параметрам превосходит подобные установки во Франции, Швейцарии и Англии. Российский синхротрон более мощный и даёт больше рентгеновских фотонов, а также создаёт более точный, яркий и управляемый пучок.

Фото: ЦКП «СКИФ»

Научная мегаустановка позволит практически на атомном уровне изучать структуру органических и неорганических веществ. Такие исследования найдут применение в генетике, фармакологии, физике, химии, медицине и т.д. Заместитель директора ЦКП «СКИФ» по научной работе Андрей Бухтияров сообщил, что первый эксперимент на новой установке ожидается этой осенью и будет нацелен на создание более эффективных катализаторов.