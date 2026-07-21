Реклама в Max выросла более чем в 1300 раз всего за год, а публичных каналов в Max стало в 45 раз больше

Реклама в российских публичных каналах мессенджера Max за первый год их существования выросла более чем в 1300 раз. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса MaxStat, с которыми ознакомился ТАСС.

Изображение сгенерировано ChatGPT

По состоянию на середину июля 2026 года аналитики насчитали 327,3 тыс. публикаций с маркировкой ERID — обязательным идентификатором интернет-рекламы. Для сравнения: в конце сентября 2025 года таких публикаций было всего 245. Только за первую половину июля пользователи разместили почти 31,3 тыс. новых рекламных постов.

Одновременно стремительно расширяется и сама экосистема публичных каналов. За неполный год их количество выросло почти в 45 раз — с 6,7 тыс. до 301,8 тыс.

Не менее впечатляющую динамику показывает и аудитория. Число подписок на публичные каналы увеличилось почти в 40 раз, превысив 279 млн, а общее количество опубликованных сообщений достигло 47 млн — это в 127 раз больше, чем в начале наблюдений.