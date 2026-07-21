Стирка за 15 минут и 12 лет гарантии на двигатель: новые стиральные машины Xiaomi вышли в Европе

Xiaomi официально вывела на европейский рынок две новинки — стиральную машину Mijia Washing Machine и стирально-сушильную машину Mijia Washer-Dryer. Обе уже доступны для покупки со стартовыми скидками. Стиральная машина предлагается за 450 евро вместо рекомендованных 500 евро, а комбинированная стирально-сушильная модель — за 480 евро вместо 560 евро.

Изображение: Xiaomi

Обе модели получили фронтальную загрузку, барабан диаметром 525 мм и инверторный двигатель со скоростью отжима до 1400 оборотов в минуту. Максимальная загрузка составляет 8 кг при стирке у обеих моделей, а версия с сушкой способна высушить до 6 кг белья за один цикл.

Стирально-сушильная машина соответствует европейскому классу энергоэффективности D. По данным Xiaomi, ее энергопотребление составляет 306 кВт·ч на 100 стандартных циклов стирки и сушки.

Изображение: Xiaomi

Обе машины получили функцию обработки белья горячим паром для уменьшения количества бактерий и аллергенов, цветной дисплей для выбора программ, автоматическую очистку барабана при высокой температуре и режим экспресс-стирки за 15 минут.

Как и другие устройства экосистемы Xiaomi, обе новинки поддерживают приложение Xiaomi Home. Через него можно удаленно запускать стирку, менять настройки программ, следить за состоянием техники и получать обновления ПО.