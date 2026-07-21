Прощай, Toyota Alphard? Представлен совершенно новый Nissan Elgrand: гибридная система, полный привод, адаптивная подвеска и особо комфортный салон

Nissan представил премиальный минивэн Elgrand нового поколения — первой полностью новой версии модели за 16 лет. Компания рассчитывает, что новинка сможет составить серьезную конкуренцию Toyota Alphard, которая в последние годы практически безраздельно доминирует в этом сегменте.

Изображение: Nissan

Дизайн минивэна изменился кардинально. Дизайн выполнен в фирменной концепции Timeless Japanese Futurism и во многом вдохновлен футуристичным концептом Hyper Tourer, показанным в 2023 году. Elgrand получил массивную решетку радиатора и необычную светодиодную оптику: минивэн выглядит скорее как концепт-кар, чем серийная модель.

Изображение: Nissan

По словам главы отдела продаж Nissan в Японии Акиры Сугимото, Elgrand остается одной из важнейших моделей бренда и должен сыграть ключевую роль в укреплении позиций компании на домашнем рынке.

Изображение: Nissan

Главным техническим новшеством стала гибридная силовая установка e-Power третьего поколения. В ее основе — 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, который не приводит колеса напрямую, а работает исключительно как генератор для электромотора. За полный привод отвечает фирменная система e-4orce. Полные характеристики пока не раскрываются, однако Nissan уже заявила крутящий момент — свыше 500 Н·м.

Изображение: Nissan

Инженеры установили адаптивную подвеску Intelligent Dynamic Suspension, которая анализирует дорожное покрытие и в реальном времени изменяет настройки амортизаторов.

Особое внимание уделили пассажирам второго ряда. В дорогих комплектациях доступны фирменные кресла Zero Gravity с оттоманками и раздельной регулировкой верхней и нижней частей спинки. Для задних пассажиров предусмотрены крупные мультимедийные экраны и аудиосистема Bose с 22 динамиками.

Изображение: Nissan

Салон стал просторнее и удобнее. Nissan увеличила внутреннее пространство, расширила окна сдвижных дверей и переработала компоновку трех рядов сидений, улучшив обзорность для всех пассажиров. На передней панели установлены два экрана с диагональю 14,3 дюйма. Также предусмотрена атмосферная подсветка с 64 цветами.

Elgrand получил более удобные боковые подножки, режим частичного открытия сдвижных дверей и переработанный багажник, который способен вместить семь чемоданов даже при полностью разложенных семи сиденьях.

Изображение: Nissan

Продажи нового Elgrand уже стартовали в Японии. Базовая версия стоит от 6,87 млн иен (около 42,3 тыс. долларов). В дальнейшем Nissan планирует вывести модель и на другие рынки, однако сроки пока не называются.