Honor выпустила карманный 5G/4G-роутер за 30 долларов: работает автономно и раздает мобильный интернет на 16 устройств

Honor вывела на рынок новый портативный Honor Life 5G Portable WiFi. Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 199 юаней (примерно 30 долларов).

Устройство выполнено в компактном корпусе весом всего около 140 граммов. В основе роутера лежит чип HiSilicon производства Huawei. Он поддерживает стандарт 5G RedCap — упрощенную версию сетей пятого поколения, предназначенную для компактных и энергоэффективных устройств. Максимальная скорость передачи данных достигает 286 Мбит/с. Honor Life 5G Portable WiFi позволяет одновременно подключить до 16 устройств и поддерживает Wi-Fi 6, диапазоны 2,4 и 5 ГГц с автоматическим переключением, работу в сетях 5G и 4G.