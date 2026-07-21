В разгар отпусков: мошенники подделывают сайты зарубежных операторов

Через такие ресурсы злоумышленники похищают персональные данные, реквизиты банковских карт и доступ к аккаунтам пользователей

В разгар туристического сезона участились случаи мошенничества, связанного с продажей услуг мобильной связи для путешественников. Об этом сообщили специалисты «Лаборатории Касперского». По их данным, злоумышленники создают фишинговые сайты, которые внешне практически полностью копируют страницы крупных зарубежных операторов связи.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Эксперты обнаружили поддельные ресурсы, выдающие себя за сайты Vodafone, Ooredoo и The Singtel Group. На таких страницах пользователям предлагают войти в личный кабинет или пополнить баланс мобильного интернета. В результате введённые логины, пароли, банковские реквизиты и другие персональные данные попадают к мошенникам, что может привести к хищению денег, компрометации аккаунтов и росту числа спам-звонков.

По оценке компании, злоумышленники всё чаще используют технологии искусственного интеллекта для создания убедительных копий официальных сайтов. Чтобы снизить риск, эксперты рекомендуют оформлять eSIM через официальные приложения операторов или проверенных поставщиков, а при любых сомнениях переходить на сайты компаний только через поисковые системы и не вводить платёжные данные на незнакомых интернет-ресурсах.