В телевизоре Skyworth оказалось в четыре раза меньше заявленной памяти: производитель утверждает, что такая версия вообще не выпускалась

Жительница китайского города Яньчэн в сентябре 2023 года приобрела в магазине Suning.com 65-дюймовый телевизор Skyworth стоимостью 530 долларов. В заявленных характеристиках были указаны 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Проблема обнаружилась лишь в мае 2026 года, когда телевизор начал регулярно сообщать о нехватке свободного места. Проверив характеристики, женщина выяснила, что объем встроенной памяти составляет всего 8 ГБ, то есть на 24 ГБ меньше заявленного.

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После обращения в Suning.com и службу поддержки Skyworth стороны начали перекладывать ответственность друг на друга. В Skyworth заявили, что такая модель официально выпускалась только в версиях с 16 и 32 ГБ памяти, а модификации с 8 ГБ вообще не существует. В свою очередь Suning.com предложил решать вопрос напрямую с производителем.