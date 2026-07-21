60% двигателя напечатали на 3D-принтере: Pratt & Whitney испытала новый TJ150 для крылатых ракет. Компания проверила, выдерживают ли напечатанные части реальные нагрузки турбореактивного двигателя

Компания Pratt & Whitney завершила демонстрационные испытания версии компактного турбореактивного двигателя TJ150, в которой почти 60% объёма конструкции приходится на детали, изготовленные методом 3D-печати.

Компания проверила, как напечатанные компоненты работают при реальных эксплуатационных нагрузках, перед возможным масштабированием производства двигателей для одноразовых систем.

TJ150 предназначен для применения в крылатых ракетах и автономных платформах, где двигатель работает не годами, как авиационные силовые установки, а в течение минут или часов. Поэтому при его разработке приоритетом стали скорость выпуска, упрощение конструкции и снижение сложности сборки.

Рендер: RTX

Использование аддитивного производства позволило инженерам объединить более 50 отдельных компонентов горячей части двигателя в несколько напечатанных деталей. Это уменьшает количество соединений и потенциальных точек отказа. В рамках программы также была испытана 3D-печатная вращающаяся турбина, которую затем интегрировали в новую конфигурацию двигателя.

TJ150 развивает тягу более 150 фунтов и рассчитан на работу на больших высотах. Компактные размеры делают его подходящим для систем, где масса двигателя напрямую влияет на дальность полёта и полезную нагрузку. Pratt & Whitney уже поставила заказчикам более 2700 таких двигателей по всему миру.