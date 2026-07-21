Илон Маск сделает Grok умнее благодаря данным SpaceX: ИИ получит доступ к инженерным разработкам компании

В новую фазу обучения Grok добавят массив инженерных данных SpaceX

Искусственный интеллект

Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что в рамках следующего этапа обучения модели Grok в нее будут загружены обширные инженерные данные SpaceX. Речь идет о материалах мирового класса, не подпадающих под ограничения ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Это свод правил Госдепартамента США, контролирующий экспорт и импорт оборонных и космических технологий.

По словам Маска, использование этого массива информации должно заметно повысить способности Grok в области инженерии, сделав модель значительно сильнее при решении технических задач.

Изображение Grok
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Одновременно разработчик Кори Рубин (Cory Robin) рассказал о сравнительном тестировании Grok Build и Codex. По его словам, на протяжении нескольких недель обе системы выполняли сложные задачи по программированию и инженерным расчетам. В результате команда отказалась от Claude, а Grok Build чаще демонстрировал более высокую точность и требовал меньше дополнительных уточнений.

Хотя Codex по-прежнему остается сильным инструментом, для задач, связанных с математикой, анализом данных и аэрокосмической отраслью, команда с 20 июля решила сделать основной ставкой именно Grok Build.

Ранее xAI представила Grok для Excel — новую интеграцию, которая позволяет использовать возможности модели Grok 4.5 непосредственно в электронных таблицах.

Grok — это продвинутый ИИ-ассистент от компании xAI Илона Маска, отличающийся от аналогов (таких как ChatGPT) доступом к данным из соцсети X (Twitter) в реальном времени, меньшим количеством цензуры и фирменным бунтарским чувством юмора.

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