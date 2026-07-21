Мобильный аккумулятор с батареей на 27 500 мА·ч, магнитной зарядкой и Wi-Fi: представлен LinkPower 3

Для «тарелки» Starlink Mini, а также любой другой техники

Компания PeakDo представила LinkPower 3 — новый мобильный аккумулятор для спутникового терминала Starlink Mini. Устройство оснащено батареей емкостью 99 Вт·ч (27 500 мА·ч) и Wi-Fi для удаленного управления.

Изображение: PeakDo

По данным производителя, LinkPower 3 способен питать Starlink Mini более 5,5 часа. Для сравнения, аккумулятора LinkPower 2 хватало примерно на пять часов, а первой версии устройства — на 4,5 часа.

Главным нововведением стала поддержка Wi-Fi. Если раньше контролировать состояние аккумулятора можно было только через встроенный дисплей или Bluetooth, то теперь пользователи смогут удаленно отслеживать уровень заряда, состояние батареи и другие параметры через интернет. В PeakDo отмечают, что такой способ обеспечивает значительно больший радиус действия и позволяет проверять устройство практически из любой точки мира при наличии доступа к сети.

LinkPower 3 поддерживает зарядку через фирменный магнитный разъем, совместимый с комплектным адаптером Starlink Mini, оснащен двусторонним разъемом USB-C Power Delivery. Через USB-C аккумулятор способен отдавать до 65 Вт мощности для зарядки ноутбуков, смартфонов и другой электроники, а сам принимает питание мощностью до 100 Вт.

Также имеется режим bypass, при котором Starlink Mini получает питание напрямую от внешнего источника, а аккумулятор в это же время заряжается. Среди других особенностей —крепление для установки на штатив и защита корпуса в соответствии со степенью IP65.

LinkPower 3 уже поступил в продажу. Рекомендованная цена составляет 290 долларов, однако на старте продаж устройство предлагается за 250 долларов. В комплект входят кабель питания для магнитной зарядки и стандартный кабель питания.