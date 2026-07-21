Аттракцион щедрости Samsung закончился: больше никакого бесплатного удвоения памяти для смартфонов

Такая акция действовала несколько лет для тех, кто оформлял предзаказы, а также для первых покупателей

За день до официальной презентации новых складных смартфонов Samsung в Сеть просочились возможные изменения в программе предзаказов. Если информация подтвердится, компания впервые за несколько лет откажется от популярной акции с бесплатным удвоением объема встроенной памяти.

Изображение: Samsung/Android Headlines

Премьера новых устройств состоится завтра, 22 июля, в 15:00 по центральноевропейскому времени (16:00 мск). Ожидается, что Samsung представит смартфоны Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8, а также умные часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.

Как следует из рассылки Samsung Austria, вместо привычного бесплатного апгрейда памяти покупателям предложат скидку на старшие версии. Так, модификация с 512 ГБ будет дешевле на 100 евро, а версия с 1 ТБ — на 200 евро. До сих пор Samsung традиционно предлагала одну из самых привлекательных акций на старте продаж: при оформлении предзаказа покупатели получали смартфон с вдвое увеличенным объемом памяти без доплаты — например, 512 ГБ по цене 256 ГБ или 1 ТБ по цене 512 ГБ.

Если опубликованные ранее европейские цены окажутся верными, новая схема все же позволит сэкономить, однако выгода станет меньше. Вместо полностью бесплатного увеличения памяти покупателям предложат лишь частичную компенсацию стоимости старших конфигураций.