Электромобили оказались долговечнее ожиданий: после 100 000 км лучшие батареи сохраняют более 95% ёмкости

Исследование почти 10 000 подержанных электромобилей в Швеции показало, что многие модели сохраняют более 95% исходной ёмкости тяговых батарей после пробега 100 000 км

Современные электромобили теряют ёмкость значительно медленнее, чем принято считать. Анализ 9 954 проверок батарей подержанных электромобилей показал, что несколько популярных моделей после пробега более 100 000 км сохраняют свыше 95% первоначальной ёмкости. Исследование охватывает данные, собранные в Швеции с 2022 по 2026 год с использованием диагностической системы австрийской компании AVILOO.

Лучший результат показал Kia e-Niro с батареей 64 кВт·ч — среднее состояние составило 97,25%. Следом идут Hyundai Kona Electric с батареей того же объёма (97,18%) и Kia EV6 с 77,4 кВт·ч (95,95%). В первую шестёрку также вошли Volvo XC40 Recharge с батареей CATL на 69 кВт·ч (94,70%), Polestar 2 с батареей CATL на 78 кВт·ч (94,35%) и BMW i3 с 120 Ah (93,77%).

Фото: Damian B Oh, Wikipedia Commons

Модели электромобилей с наилучшим состоянием батареи после 10 000 километров пробега:

Источник: Chatta

Исследование также показало, что долговечность зависит не только от автомобиля, но и от конкретной батареи. Наиболее наглядный пример — Tesla Model 3. Версия с литий-железо-фосфатной (LFP) батареей CATL после 100 000 км сохранила в среднем 93,34% первоначальной ёмкости. Аналогичная модель с LG Chem показала 91,5%, а версии с батареями Panasonic — 89,8% и 88,2% в зависимости от модификации.

В число моделей с наиболее высокой остаточной ёмкостью также вошли Tesla Model S, Model X и Model Y, Audi e-tron 50 и e-tron 55, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.3 и Skoda Enyaq iV. Даже Volkswagen ID.3, занявший последнее место среди 20 лучших моделей, сохранил 91,79% первоначальной ёмкости после пробега более 100 000 км.