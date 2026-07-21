Двухэтажный аэрогриль на 10 литров, который занимает совсем немного места. Представлен Dreame Master Series

Dreame Technology анонсировала новый аэрогриль Master Series с необычной вертикальной компоновкой.

Устройство оснащено двумя независимыми камерами объемом по 5 литров каждая, что обеспечивает общую вместимость 10 литров. Благодаря расположению отсеков друг над другом новинка занимает почти вдвое меньше места на столешнице по сравнению с традиционными моделями с двумя корзинами.

Фото Dreame/mydrivers

Каждая камера получила собственную систему циркуляции воздуха и независимое управление температурой в диапазоне от 35 до 220 °C. Это позволяет одновременно готовить разные блюда без смешивания запахов и вкусов. Встроенные алгоритмы синхронизируют процесс, чтобы продукты с разным временем приготовления были готовы практически одновременно.

Аэрофритюрница предлагает 18 автоматических программ, оснащена внутренними чашами с титано-керамическим антипригарным покрытием без фтора, а также сенсорным дисплеем с углом наклона 45 градусов, устойчивым к загрязнениям.

Фото Dreame/mydrivers