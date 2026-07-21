Свет вместо магнитов: российские ученые разработали новый способ изучения квантовых материалов

Российские ученые из Российского квантового центра, Университета ИТМО и МФТИ впервые зарегистрировали признаки коллективного поведения электронов в двумерном материале с помощью оптических методов. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review B.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Исследователи изучили монослой диселенида вольфрама — полупроводник атомарной толщины. При охлаждении образца ниже 26 К (около −247 °C) и определенной концентрации электронов в материале формировался вигнеровский кристалл — упорядоченная структура, возникающая из-за сильного взаимодействия между электронами.

В отличие от традиционных методов, требующих электрических измерений или сильных магнитных полей, новый подход позволяет выявлять такое состояние по изменению оптического отклика материала. Для этого ученые разработали теоретическую модель и методику анализа спектров отражения.

Авторы работы считают, что предложенный способ позволит точнее исследовать сильно взаимодействующие электронные системы без сложной подготовки образцов. Полученные результаты могут быть использованы при создании новых материалов, квантовой электроники и твердотельных квантовых симуляторов, предназначенных для моделирования процессов, недоступных классическим вычислительным системам.