Xiaomi меняет стратегию: серия Xiaomi 18 выйдет раньше обычного, а версии Ultra не будет

Флагманскую линейку представят уже в декабре, а топовой моделью станет Xiaomi 18 Pro Max

Xiaomi, по данным инсайдера Йогеша Брара, решила ускорить выпуск флагманской серии Xiaomi 18. Если информация подтвердится, смартфоны дебютируют уже в декабре, что примерно на два месяца раньше привычного графика.

Сообщается, что в новую линейку войдут три модели: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. При этом компания, как утверждается, отказалась от выпуска версии Xiaomi 18 Ultra.

Изображение Xiaomi/smartprix

Таким образом, именно Xiaomi 18 Pro Max станет самым продвинутым смартфоном бренда в новой серии и заменит Ultra в качестве главного флагмана.