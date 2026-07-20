Xiaomi меняет стратегию: серия Xiaomi 18 выйдет раньше обычного, а версии Ultra не будет
Флагманскую линейку представят уже в декабре, а топовой моделью станет Xiaomi 18 Pro Max
Xiaomi, по данным инсайдера Йогеша Брара, решила ускорить выпуск флагманской серии Xiaomi 18. Если информация подтвердится, смартфоны дебютируют уже в декабре, что примерно на два месяца раньше привычного графика.
Сообщается, что в новую линейку войдут три модели: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. При этом компания, как утверждается, отказалась от выпуска версии Xiaomi 18 Ultra.
Таким образом, именно Xiaomi 18 Pro Max станет самым продвинутым смартфоном бренда в новой серии и заменит Ultra в качестве главного флагмана.
Йогеш Брар ранее много раз сливал характеристики ещё не выпущенных устройств (Redmi A1, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, OnePlus 11), и все они впоследствии подтверждались.
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