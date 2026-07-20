Новый тренд на рынке смартфонов: Xiaomi, похожий на грядущий iPhone Ultra, показали до анонса

В Сеть утекли первые фотографии предполагаемого Xiaomi Mix Fold 5, который может выйти уже в августе

В интернете появились первые «живые» фотографии нового складного смартфона Xiaomi, который, предположительно, выйдет под названием Mix Fold 5.

На фото запечатлен инженерный образец устройства с кодовым именем Lhasa, при этом в дизайне сразу угадывается сходство с грядущими Samsung Galaxy Z Fold 8 и iPhone Ultra.

Смартфон будет работать под управлением HyperOS 4 на базе Android 17. Ранее устройство прошло сертификацию в Китае, а его официальный анонс, по слухам, может состояться уже в августе. В отличие от будущей серии Xiaomi 18, новинка, как ожидается, будет построена не на новом флагманском Snapdragon, а на фирменной платформе Xiaomi Xring O3.

Фото sunnny1583

По предварительным данным, Mix Fold 5 получит более широкий и компактный корпус по сравнению с предыдущими моделями, складной экран диагональю 7,5–7,6 дюйма с менее заметной складкой, основную камеру разрешением 200 Мп, аккумулятор емкостью около 6000 мА•ч с поддержкой беспроводной зарядки, защиту от воды и боковой сканер отпечатков пальцев.