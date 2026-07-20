Недорогие часы Xiaomi Redmi Watch 6 Active и Watch 6 Lite получат достаточно крупные экраны и аккумуляторы

Цены от 50 евро

Носимая электроника

Ресурс 91mobiles раскрыл спецификации часов Redmi Watch 6 Active и Watch 6 Lite. Это недорогие модели Xiaomi, которые технически представляют собой трекеры активности, но в дизайне часов.

Redmi Watch 6 Active будут оснащены 1,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390 x 450 пикселей, Bluetooth 5.3 и аккумулятором емкостью 470 мАч (такой же будет и у второй модели). В свою очередь, Redmi Watch 6 Lite получат 1,96-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 410 x 502 пикселей, 9-осевой датчик движения, GPS и динамик.

Фото 91mobiles

По дизайну устройства будут весьма похожи, что же касается цен, источник ожидает, что младшая модель в Европе будет стоить около 50 евро, а за старшую будут просить около 60 евро.

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