Первые утечки говорят, что Pixel 11a сохранит 8 ГБ ОЗУ, но получит новейшую SoC Tensor G6

После характеристик смартфонов Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold в сеть попали и подробности о младшей новинке Pixel 11a. Она, конечно, не выйдет в августе, как старшие модели, а ожидается весной.

Как бы там ни было, сообщается, что в основе новинки будет лежать SoC Tensor G6, как и у старших новинок. Напомним, Pixel 10a использовал Tensor G4, как и Pixel 9a.

Фото Google (Pixel 10a)

Оперативной памяти останется 8 ГБ, а экран сохранит диагональ 6,3 дюйма при разрешении Full HD+ и поддержке 120 Гц. Яркость будет повышена до 3350 кд/кв.м в пике в HDR.

Ёмкость аккумулятора ресурс Mystic Leaks указывает, как 4870 мАч, но это некое минимальное значение. Pixel 10a, напомним, имеет батарею 5100 мАч, так что вряд ли новая модель будет по этому параметру хуже. Изменят ли камеры, неясно. У Pixel 10a набор камер ровной такой же, как у Pixel 9a.