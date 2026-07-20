TSMC потребляет 9% электроэнергии Тайваня — власти хотят заставить чипмейкера частично обеспечивать себя энергией

Тайвань готовит поправки в закон об управлении энергией Energy Management Act, которые могут обязать крупнейших промышленных потребителей электроэнергии строить собственные источники генерации и системы хранения энергии. Под действие новых правил могут попасть компании с потребляемой мощностью более 5 МВт, при этом не менее 10% их потребления должно приходиться на возобновляемые источники.

Главным объектом новых требований станет TSMC — крупнейший контрактный производитель чипов в мире. Компания ежегодно потребляет около 25,55 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет примерно 9% всего энергопотребления Тайваня.

Рост производства передовых процессоров для ИИ, дата-центров и потребительской электроники продолжает увеличивать нагрузку на энергосистему острова.

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Для полупроводниковой отрасли стабильное электроснабжение критично: современные фабрики работают круглосуточно, даже кратковременные перебои могут привести к снижению выхода чипов и многомиллионным потерям. Предыдущие отключения электроэнергии на Тайване уже показали уязвимость высокоточного производства к нестабильности сети.

TSMC уже развивает проекты в области возобновляемой энергетики, включая соглашения по морской ветроэнергетике, однако принятие новых правил может потребовать дополнительных инвестиций в собственную генерацию и накопители энергии. Производственная инфраструктура компании на Тайване включает шесть 300-мм фабрик, несколько предприятий меньшего диаметра, а также комплексы передовой упаковки и тестирования.