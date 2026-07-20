Гибрид вместо батарей: Archer и Anduril представили Thunder — вертикальный летательный аппарат для армии и бизнеса
Новый летательный аппарат сочетает технологии Midnight и V-22 Osprey и рассчитан на автономные миссии
Компания Archer Aviation представила Thunder — новый летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL), который она разработала совместно с оборонным технологическим стартапом Anduril. Летательный аппарат сочетает черты городского аэротакси Archer Midnight и военного конвертоплана V-22 Osprey, а её первоначальная версия предназначена для автономных задач и работы совместно с пилотируемыми самолётами.
Презентация Thunder состоялась на авиасалоне Farnborough Airshow в Хэмпшире, Великобритания. Anduril представила аппарат как полностью автономный ударный винтокрылый летательный аппарат. Archer заявила, что позже на этой неделе покажет коммерческую версию платформы.
Главное отличие Thunder от аэротакси Midnight — силовая установка. Если Midnight использует полностью электрическую схему, то Thunder получил последовательную гибридную систему: двигатель внутреннего сгорания вырабатывает электроэнергию для электромоторов. По данным Archer, такой подход позволит значительно увеличить дальность полёта, сохранив точность управления мощностью на разных этапах полёта.
Компания рассматривает Thunder не только для военного применения. Archer указывает среди возможных задач перевозку грузов, удалённую логистику и операции в труднодоступных районах. Производители аэротакси всё чаще обращаются к гибридным силовым установкам, поскольку они позволяют использовать технологии вертикального взлёта в более широком диапазоне задач, чем короткие городские перелёты.
Выход Archer в оборонный сектор происходит на фоне финансового давления на рынок аэротакси: коммерческие сервисы пока не получили необходимые разрешения в большинстве стран. Archer сообщила об убытке $217,7 млн в 1 квартале 2026 года при выручке $1,6 млн. Компания уже сотрудничала с Anduril по оборонным проектам: передала ей технологии электрической силовой установки для программы беспилотника Omen и поставила один аппарат Midnight ВВС США для испытательной оценки.
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