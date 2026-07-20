Гибрид вместо батарей: Archer и Anduril представили Thunder — вертикальный летательный аппарат для армии и бизнеса

Компания Archer Aviation представила Thunder — новый летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL), который она разработала совместно с оборонным технологическим стартапом Anduril. Летательный аппарат сочетает черты городского аэротакси Archer Midnight и военного конвертоплана V-22 Osprey, а её первоначальная версия предназначена для автономных задач и работы совместно с пилотируемыми самолётами.

Презентация Thunder состоялась на авиасалоне Farnborough Airshow в Хэмпшире, Великобритания. Anduril представила аппарат как полностью автономный ударный винтокрылый летательный аппарат. Archer заявила, что позже на этой неделе покажет коммерческую версию платформы.

Главное отличие Thunder от аэротакси Midnight — силовая установка. Если Midnight использует полностью электрическую схему, то Thunder получил последовательную гибридную систему: двигатель внутреннего сгорания вырабатывает электроэнергию для электромоторов. По данным Archer, такой подход позволит значительно увеличить дальность полёта, сохранив точность управления мощностью на разных этапах полёта.

Фото: Archer Aviation

Компания рассматривает Thunder не только для военного применения. Archer указывает среди возможных задач перевозку грузов, удалённую логистику и операции в труднодоступных районах. Производители аэротакси всё чаще обращаются к гибридным силовым установкам, поскольку они позволяют использовать технологии вертикального взлёта в более широком диапазоне задач, чем короткие городские перелёты.