Европарламент создаёт собственный ИИ, чтобы депутаты перестали писать законы в ChatGPT

Платформа объединит модели OpenAI, Anthropic, Meta* и Mistral, а её главная задача — не допустить утечки законопроектов и других внутренних документов в публичные сервисы

Европейский парламент разрабатывает собственную платформу с искусственным интеллектом EPGenAI Hub, чтобы депутаты и их помощники перестали использовать публичные чат-боты вроде ChatGPT при подготовке законопроектов, поправок, выступлений и других документов. Сейчас система проходит тестирование, а её развёртывание может начаться уже в сентябре.

Платформа позволит выбирать модель в зависимости от характера задачи. Для работы с чувствительными материалами будут использоваться модели, развёрнутые на собственных мощностях инфраструктуры парламента, включая Llama от Meta*, GPT-OSS от OpenAI и Mistral Small французской Mistral. Для менее чувствительных задач останутся доступны внешние сервисы, такие как ChatGPT и Claude Sonnet компании Anthropic.

По данным Европарламента, ИИ уже ежедневно используют около 2 100 сотрудников — примерно 20% персонала. В последние месяцы руководители нескольких парламентских комитетов обратили внимание, что депутаты всё чаще поручают ИИ подготовку поправок и других законодательных документов. Среди признаков такого использования называют резкий рост числа текстов, требующих перевода, характерный стиль написания и даже ссылки на несуществующие законы, которые ИИ иногда придумывает.

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По словам депутата Брандо Бенифеи (Brando Benifei), который курировал принятие европейского закона об искусственном интеллекте AI Act, парламент также столкнулся с низкокачественным и вводящим в заблуждение контентом, созданным ИИ.

При этом действующие правила пока не требуют от депутатов раскрывать, использовался ли искусственный интеллект при подготовке поправок, вопросов или выступлений. Для сотрудников аппарата такие требования существуют с апреля 2024 года: они обязаны помечать материалы, подготовленные с помощью ИИ, и не имеют права загружать конфиденциальную информацию в публичные сервисы.