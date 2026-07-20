Volkswagen запустила собственные беспилотные шаттлы: жители Гамбурга уже могут ездить на ID Buzz без водителя

Volkswagen начала эксплуатацию первого в Европе сервиса автономных пассажирских перевозок. Дочерняя компания Moia запустила в Гамбурге пилотную программу поездок на беспилотных электрофургонах ID Buzz: зарегистрированные пользователи могут бесплатно бронировать поездки через приложение Moia.

На первом этапе на маршруты вышли до 5 автомобилей, позднее парк планируют расширить до 10 машин. Каждый фургон пока оснащён оператором безопасности, который может вмешаться при необходимости. Сервис работает не как индивидуальное роботакси, а как общий шаттл: пассажиры, которым нужно ехать в одном направлении, могут разделить поездку, а посадка и высадка происходят на виртуальных остановках, а не у конкретного адреса.

Пилотный проект охватывает около 4 квадратных миль (около 10,5 км) Гамбурга, а в дальнейшем зона работы должна расшириться примерно до 14 квадратных миль (36 км). Несколько тысяч человек уже записались в очередь на участие в программе. В будущем Moia планирует интегрировать автономный транспорт с городским приложением hvv switch, чтобы использовать беспилотные автомобили как дополнение к общественному транспорту.

Проект реализуется в рамках государственной программы ALIKE, финансируемой Министерством цифровизации и транспорта Германии до середины 2027 года. Автомобили используют технологию автономного вождения Mobileye и соответствуют уровню SAE 4 — системе, которая способна полностью управлять автомобилем в заданной области без участия человека. Moia рассчитывает получить европейское разрешение на полностью беспилотную эксплуатацию ID Buzz в 2027 году.