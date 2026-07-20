Роботакси Amazon не распознало густой дым на месте пожара: Zoox отзывает весь парк беспилотников

После инцидента в Лас-Вегасе компания обновит программное обеспечение всех 105 автономных автомобилей, чтобы они могли распознавать задымление на местах работы экстренных служб

Компания Zoox, принадлежащая Amazon, объявила отзыв всего парка из 105 беспилотных автомобилей после инцидента, в котором одно из роботакси не смогло корректно распознать густой дым на месте пожара.

Компания выпустит обновление программного обеспечения, которое научит автомобили обнаруживать сильное задымление и правильно реагировать на подобные ситуации.

По данным отчёта, направленного в Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), происшествие случилось 20 июня в Лас-Вегасе, где Zoox проводит бесплатное тестирование сервиса. Автомобиль без пассажиров подъехал к месту пожара, скрытому густым дымом. Поскольку участок ещё не был огорожен дорожными конусами, беспилотник не распознал опасную ситуацию, резко затормозил, попытался объехать препятствие и остановился.

Фото: Zoox

После остановки управление удалённо принял оператор, который вывел автомобиль из опасной зоны. Только после этого сотрудники экстренных служб смогли перекрыть 2 из 3 полос движения. В Zoox сообщили, что обновление расширяет существующую систему обнаружения мест работы экстренных служб, добавляя возможность распознавать плотный дым в подобных ситуациях.

Это уже не первый случай, когда роботакси создают проблемы для экстренных служб. В прошлом году во время масштабного отключения электричества в Сан-Франциско полицейским пришлось вручную убирать остановившиеся на перекрёстках беспилотные автомобили Waymo. В марте 2026 года другое роботакси Waymo заблокировало путь скорой помощи, направлявшейся к месту массовой стрельбы в Остине.