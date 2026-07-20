Bentley решила проблему «тишины электромобилей» оркестром: звук V8 заменили живыми барабанами и струнными
Для электрического внедорожника Torcal инженеры изучили ритм настоящего двигателя V8 и создали музыкальную систему, которая меняется вместе с действиями водителя
Bentley создала для своего первого серийного электромобиля Torcal музыкальную композицию, исполненную живыми музыкантами. Компания выяснила, что эмоциональное восприятие двигателя V8 связано не столько с его механическим тембром, сколько с ритмом работы, и решила воспроизвести этот эффект с помощью барабанов, альта и бас-гитары.
Чтобы понять, что именно делает звук V8 выразительным, инженеры Bentley записали настоящий двигатель в студии и проанализировали его характеристики. Затем они провели эксперимент: с одной стороны установили направленные динамики с записью V8, а с другой — пригласили живого барабанщика.
Когда слушатель перемещался между двумя источниками звука, ритмика, энергия и характерные акценты оказались похожими. В Bentley отметили, что небольшие несовершенства исполнения создают «человеческое качество» звучания.
Результатом стала система Bentley Dynamic Symphony — музыкальное сопровождение для электрической силовой установки Torcal. Это не синтетический шум мотора и не усиленный звук электродвигателя: композиция создана, чтобы передавать ощущения от исторических двигателей Bentley, включая машины 1930-х годов и знаменитый 6,75-литровый V8, но не копировать их напрямую. Звук меняется в зависимости от действий водителя: усиливается при ускорении и изменяется вместе со скоростью автомобиля.
Torcal станет первым серийным электромобилем Bentley и электрической заменой модели Bentayga — самого популярного автомобиля бренда. Компания не раскрыла стоимость новинки, но заявила, что цена будет сопоставима с Bentayga, которая сейчас начинается более чем с £150 000. На рынке электромобилей производители обычно решают проблему отсутствия привычного звука двигателя с помощью синтетических эффектов, имитирующих рёв V8.
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