Bentley решила проблему «тишины электромобилей» оркестром: звук V8 заменили живыми барабанами и струнными

Для электрического внедорожника Torcal инженеры изучили ритм настоящего двигателя V8 и создали музыкальную систему, которая меняется вместе с действиями водителя

Bentley создала для своего первого серийного электромобиля Torcal музыкальную композицию, исполненную живыми музыкантами. Компания выяснила, что эмоциональное восприятие двигателя V8 связано не столько с его механическим тембром, сколько с ритмом работы, и решила воспроизвести этот эффект с помощью барабанов, альта и бас-гитары.

Чтобы понять, что именно делает звук V8 выразительным, инженеры Bentley записали настоящий двигатель в студии и проанализировали его характеристики. Затем они провели эксперимент: с одной стороны установили направленные динамики с записью V8, а с другой — пригласили живого барабанщика.

Когда слушатель перемещался между двумя источниками звука, ритмика, энергия и характерные акценты оказались похожими. В Bentley отметили, что небольшие несовершенства исполнения создают «человеческое качество» звучания.

Фото: Bentley

Результатом стала система Bentley Dynamic Symphony — музыкальное сопровождение для электрической силовой установки Torcal. Это не синтетический шум мотора и не усиленный звук электродвигателя: композиция создана, чтобы передавать ощущения от исторических двигателей Bentley, включая машины 1930-х годов и знаменитый 6,75-литровый V8, но не копировать их напрямую. Звук меняется в зависимости от действий водителя: усиливается при ускорении и изменяется вместе со скоростью автомобиля.