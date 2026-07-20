Наконец-то флагман Samsung получит по-настоящему большую батарею. Раскрыты характеристики Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Эти умные часы не получат платформу Exynos, вместо нее будет 3-нанометровая Snapdragon Wear Elite

В Сеть утекли промо-изображения будущих умных часов Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Они не только демонстрируют устройство, но и раскрывают ключевые характеристики.

Изображение: Evan Blass

Согласно опубликованным материалам, Galaxy Watch Ultra 2 будет построена на 3-нанометровой платформе Snapdragon Wear Elite. Одним из главных нововведений SoC является встроенный нейронный процессор (NPU) — впервые для платформ Qualcomm в сегменте умных часов. Ранее сообщалось, что на этой же SoC будет построена вся серия Galaxy Watch 9, поэтому вся линейка смарт-часов Samsung 2026 года, по слухам, впервые будет использовать платформу Qualcomm вместо Exynos.

Изображение: Evan Blass

Утечка также раскрывает увеличенный аккумулятор. Galaxy Watch Ultra 2 получит батарею емкостью 800 мА·ч против 590 мА·ч у предыдущих поколений. Это примерно на 36% больше, что явно должно положительно сказаться на времени автономной работы.

Изображение: Evan Blass

При этом корпус станет тоньше на 12% (корпус по-прежнему будет выполнен из титанового сплава).

Изображение: Evan Blass

Среди других особенностей Galaxy Watch Ultra 2 — защита корпуса в соответствии со степенью IP69K и две цветовые версии (титановая с оливковым ремешком и полностью черная с оранжевыми акцентами).

Изображение: Evan Blass

Официальная презентация Galaxy Watch Ultra 2 ожидается 22 июля на мероприятии Galaxy Unpacked, где также должны дебютировать Galaxy Watch 9 и новые складные флагманы.