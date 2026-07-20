«Авито»: россияне стали чаще ремонтировать технику вместо покупки новой

Россияне всё чаще предпочитают ремонт покупке новой техники, стремясь сократить расходы. По данным «Авито Услуги», летом 2026 года наиболее заметно вырос спрос на восстановление электроинструмента и мелкой бытовой техники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером по темпам роста стал ремонт электроинструмента. Число обращений по поводу лобзиков увеличилось на 86%, реноваторов — на 84%, шуруповёртов и электрорубанков — на 79%, перфораторов — на 75%. Среди бытовой техники чаще стали ремонтировать мясорубки (+48%), кухонные вытяжки (+39%), кухонные комбайны (+35%), кофемашины (+33%) и миксеры (+30%).

По общему числу заявок в июне лидируют кондиционеры и сплит-системы — на них приходится около 6% всех обращений. Чаще всего владельцы заказывают обслуживание, чистку, заправку фреоном и диагностику. Далее следуют смартфоны и планшеты (3%), где востребована замена экранов, стёкол и других комплектующих. Такую же долю занимают холодильники и морозильные камеры. В пятёрку самых востребованных категорий также вошли стиральные и сушильные машины, а также телевизоры, для которых наиболее распространённой услугой остаётся диагностика.