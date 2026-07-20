Карта памяти с поддержкой видео 12K по цене дороже топового игрового ПК. Представлена SanDisk CFexpress 4.0

Топовая версия стоит 4400 долларов

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SanDisk начала продажи на китайской площадке JD.com новых карт памяти стандарта CFexpress 4.0 Type B. Новинки доступны в вариантах объемом от 128 ГБ до 4 ТБ и обеспечивают скорость чтения до 3700 МБ/с, а записи — до 3500 МБ/с.

Карты используют интерфейс PCIe Gen4, а модели емкостью 2 ТБ и 4 ТБ поддерживают минимальную устойчивую скорость записи до 3100 МБ/с. Этого достаточно для непрерывной записи видео в разрешении 8K и даже 12K на профессиональные кинокамеры и беззеркальные фотоаппараты.

Часть фото SanDisk/mydrivers

Линейка включает версии на 128, 256 и 400 ГБ, а также 1, 2 и 4 ТБ. Стоимость начинается примерно от 520 долларов за модель на 128 ГБ, тогда как флагманская карта объемом 4 ТБ оценена в 4400 долларов.

Производитель заявляет защиту от падений с высоты до 5 метров, устойчивость к нагрузке до 7 кг и поддержку технологии Smartidle, автоматически переводящей карту в режим пониженного энергопотребления во время простоя. Новинки совместимы с устройствами и кардридерами CFexpress Type B и поставляются с ограниченной пожизненной гарантией.

Фото SanDisk/mydrivers

Карты ориентированы прежде всего на профессиональных фотографов и видеооператоров, которым необходимы максимальная скорость и большой объем памяти для работы с высокобитрейтным видео.

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