Карта памяти с поддержкой видео 12K по цене дороже топового игрового ПК. Представлена SanDisk CFexpress 4.0
Топовая версия стоит 4400 долларов
SanDisk начала продажи на китайской площадке JD.com новых карт памяти стандарта CFexpress 4.0 Type B. Новинки доступны в вариантах объемом от 128 ГБ до 4 ТБ и обеспечивают скорость чтения до 3700 МБ/с, а записи — до 3500 МБ/с.
Карты используют интерфейс PCIe Gen4, а модели емкостью 2 ТБ и 4 ТБ поддерживают минимальную устойчивую скорость записи до 3100 МБ/с. Этого достаточно для непрерывной записи видео в разрешении 8K и даже 12K на профессиональные кинокамеры и беззеркальные фотоаппараты.
Линейка включает версии на 128, 256 и 400 ГБ, а также 1, 2 и 4 ТБ. Стоимость начинается примерно от 520 долларов за модель на 128 ГБ, тогда как флагманская карта объемом 4 ТБ оценена в 4400 долларов.
Производитель заявляет защиту от падений с высоты до 5 метров, устойчивость к нагрузке до 7 кг и поддержку технологии Smartidle, автоматически переводящей карту в режим пониженного энергопотребления во время простоя. Новинки совместимы с устройствами и кардридерами CFexpress Type B и поставляются с ограниченной пожизненной гарантией.
Карты ориентированы прежде всего на профессиональных фотографов и видеооператоров, которым необходимы максимальная скорость и большой объем памяти для работы с высокобитрейтным видео.
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