GeForce RTX 5060, на которую в теории можно подать до 675 Вт мощности. Yeston представила версию с кулером и GPU от RTX 5070

Компания Yeston вслед за MSI выпустила на рынок видеокарту GeForce RTX 5060 с чипом от RTX 5070. Если точнее, вместо GB206 новинка опирается на GB205.

Вариант китайского производителя отличается питанием. Если у карты MSI это привычный для RTX 5060 восьмипиновый разъём, то Yeston использовала привычный для RTX 5070 16-контактный. То есть на такую RTX 5060 в теории можно подать до 600 Вт мощности через этот разъём и ещё 75 Вт от разъёма PCIe.

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Само собой, так как карта использует урезанный до уровня RTX 5060 графический процессор, то и потребляет она примерно столько же, сколько и обычная RTX 5060 (около 145 Вт), а вовсе не 600 Вт.