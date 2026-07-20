Apple готовила процессоры Extreme — у них было вдвое больше ядер, чем у Ultra

Отмена чипов M2 Extreme и M3 Extreme стала одной из причин закрытия линейки Mac Pro

Apple разрабатывала сверхпроизводительные процессоры M2 Extreme и M3 Extreme, однако проекты были отменены еще до выхода на рынок. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, уточнив, что такие чипы должны были занять место выше линейки Ultra.

По его данным, процессоры Extreme получили бы вдвое больше вычислительных и графических ядер по сравнению с моделями Ultra, что сделало бы их самыми мощными решениями Apple для профессиональных рабочих станций.

Изображение macrumors

Однако компания отказалась от выпуска M2 Extreme и M3 Extreme из-за слишком высокой стоимости производства и ограниченного спроса на Mac Pro. Разработка подобных процессоров оказалась экономически нецелесообразной.