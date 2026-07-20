Apple готовила процессоры Extreme — у них было вдвое больше ядер, чем у Ultra
Отмена чипов M2 Extreme и M3 Extreme стала одной из причин закрытия линейки Mac Pro
Apple разрабатывала сверхпроизводительные процессоры M2 Extreme и M3 Extreme, однако проекты были отменены еще до выхода на рынок. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, уточнив, что такие чипы должны были занять место выше линейки Ultra.
По его данным, процессоры Extreme получили бы вдвое больше вычислительных и графических ядер по сравнению с моделями Ultra, что сделало бы их самыми мощными решениями Apple для профессиональных рабочих станций.
Однако компания отказалась от выпуска M2 Extreme и M3 Extreme из-за слишком высокой стоимости производства и ограниченного спроса на Mac Pro. Разработка подобных процессоров оказалась экономически нецелесообразной.
В итоге Apple не только свернула проекты Extreme, но и в 2026 году окончательно прекратила выпуск компьютеров Mac Pro, завершив историю линейки, существовавшей около 20 лет.
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