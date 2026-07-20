Самолёты смогут тратить на 20% меньше топлива: CFM начала полноразмерные испытания двигателя без защитного кожуха

Открытая архитектура Open Fan перешла от моделей к проверке реальных компонентов, которые могут использоваться в узкофюзеляжных самолётах

CFM International, совместное предприятие GE Aerospace и Safran Aircraft Engines, приступила к полноразмерным испытаниям технологий двигателя Open Fan, разработанного в рамках программы разработки авиационного двигателя нового поколения Revolutionary Innovation for Sustainable Engines (RISE).

Компания заявляет, что такая конструкция в перспективе сможет снизить расход топлива более чем на 20% по сравнению с современными авиационными двигателями.

Сейчас CFM проверяет отдельные технологии и компоненты, которые в дальнейшем могут войти в новую силовую установку для узкофюзеляжных самолётов. По планам компании, подобный двигатель может быть интегрирован в воздушные суда этого класса в 2030-х годах.

Источник: Safran

Программа RISE была представлена в 2021 году. Её ключевая технология — двигатель Open Fan с открытым вентилятором. Отказ от внешней оболочки позволяет увеличить размер вентилятора без чрезмерного роста массы двигателя.

Более крупный вентилятор способен перемещать больший объём воздуха и создавать тягу с меньшим ускорением воздушного потока, что повышает эффективность работы двигателя. По расчётам CFM, такая схема может обеспечить снижение расхода топлива более чем на 20%, а при использовании обычного авиационного топлива — примерно такое же сокращение выбросов углекислого газа.

На новом этапе CFM будет проверять полноразмерные элементы Open Fan в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Испытания включают моделирование столкновений с птицами, обледенения, попадания пыли и посторонних частиц. Эти проверки должны показать, соответствует ли конструкция требованиям авиационной отрасли по надёжности и безопасности.