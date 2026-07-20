Российская система, которая обеспечит скорость интернет-доступа до 1 Гбит/с в любой точке Земли. БЮРО 1440 запустило второй пакет спутников

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» объявила об успешном втором пакетном запуске спутников для своей низкоорбитальной группировки связи. Запуск состоялся 19 июля. Количество выведенных на орбиту спутников не сообщается, но отмечается, что все они штатно отделились от ракеты-носителя, затем Центр управления полетами «Бюро 1440» принял космические аппараты под управление. В ближайшее время они пройдут проверку всех систем и процедуру ввода в эксплуатацию, после чего выйдут на целевые орбиты и приступят к работе в составе орбитальной группировки.