Российская система, которая обеспечит скорость интернет-доступа до 1 Гбит/с в любой точке Земли. БЮРО 1440 запустило второй пакет спутников
В ближайшее время они будут введены в эксплуатацию
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» объявила об успешном втором пакетном запуске спутников для своей низкоорбитальной группировки связи. Запуск состоялся 19 июля. Количество выведенных на орбиту спутников не сообщается, но отмечается, что все они штатно отделились от ракеты-носителя, затем Центр управления полетами «Бюро 1440» принял космические аппараты под управление. В ближайшее время они пройдут проверку всех систем и процедуру ввода в эксплуатацию, после чего выйдут на целевые орбиты и приступят к работе в составе орбитальной группировки.
Напомним, развертывание группировки началось в марте 2026 года, когда «Бюро 1440» вывела на орбиту первые 16 спутников проекта «Рассвет». Эти аппараты оснащены системой связи на базе архитектуры 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), обновленной системой энергоснабжения, терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменными двигателями для маневрирования на орбите.
Ранее сообщалось, что на первом этапе развития группировки планируется запустить 300 спутников для создания базового покрытия, на втором — расширить группировку до 950 аппаратов. Система обеспечит высокоскоростной доступ в интернет (до 1 Гбит/с) в любой точке Земли.
Комментарии