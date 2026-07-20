Первый аккумулятор Anker нового поколения: 20 000 мА•ч, 55 Вт и встроенные кабели

Anker первой получила обязательную сертификацию 3C для внешнего аккумулятора, соответствующего новому китайскому стандарту безопасности GB 47372-2026, который вступил в силу в 2026 году. По данным ChargerLAB, речь идет о новом внешнем аккумуляторе Anker Zolo со встроенными кабелями.

Согласно сертификационным документам, устройство имеет энергетическую емкость 74 Вт·ч, что соответствует аккумулятору емкостью около 20 000 мА•ч. Новинка оснащена двумя встроенными кабелями USB-C, одним разъемом USB-C и одним USB-A.

Фото Anker/ithome

Оба встроенных кабеля USB-C и разъем USB-C поддерживают выходную мощность до 55 Вт, а также зарядку самого аккумулятора мощностью до 45 Вт. Порт USB-A способен выдавать до 33 Вт, при этом суммарная выходная мощность устройства достигает 55 Вт.