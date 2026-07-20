«Ростелеком»: оптические сети охватили более 80% домов в российских мегаполисах

Провайдер первые раскрыл данные о развитии своей оптической инфраструктуры в регионах

«Ростелеком» сообщил о масштабном расширении оптической инфраструктуры в России. По данным компании, общая протяженность волоконно-оптических линий связи превысила 1,1 млн километров. Возможность подключения к высокоскоростному интернету сегодня имеют более двух третей российских семей.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По итогам первого полугодия 2026 года оптические сети охватывают свыше 80% жилых домов в крупнейших городах страны, а в большинстве районных центров этот показатель превышает 90%. Среди городов-миллионников наиболее высокий уровень покрытия зафиксирован в Омске, Новосибирске, Красноярске, Москве и Ростове-на-Дону.

Лидерами среди регионов стали Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где оптическая инфраструктура доступна для 99% домохозяйств. Высокие показатели также отмечены в Липецкой области, Республике Марий Эл и на Камчатке. В Коми и Нижегородской области благодаря строительству новых линий доступ к сети получили более 90% семей.