Redmi K100, Xiaomi 18, Vivo X500, Oppo Find X10 и iQOO 16: раскрыт список новых смартфонов, готовых к выходу

Инсайдерская информация

Мобильные телефоны

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что сразу несколько ожидаемых серий смартфонов уже прошли регистрацию в государственных органах Китая, что обычно является одним из последних этапов перед официальной премьерой.

Изображение Grok

По его данным, в ближайшие месяцы ожидается дебют следующих линеек:

  • Redmi K100;
  • Xiaomi 18;
  • Vivo X500;
  • iQOO 16;
  • Oppo Find X10.

Точные характеристики устройств пока не раскрываются. Однако появление моделей в базе регистрации свидетельствует о том, что производители активно готовятся к их запуску.

Предположительно, большинство этих флагманов получат новейшие чипы Qualcomm и MediaTek следующего поколения, а также улучшенные камеры и функции искусственного интеллекта.

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