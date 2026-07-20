Redmi K100, Xiaomi 18, Vivo X500, Oppo Find X10 и iQOO 16: раскрыт список новых смартфонов, готовых к выходу

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что сразу несколько ожидаемых серий смартфонов уже прошли регистрацию в государственных органах Китая, что обычно является одним из последних этапов перед официальной премьерой.

Изображение Grok

По его данным, в ближайшие месяцы ожидается дебют следующих линеек:

Redmi K100;

Xiaomi 18;

Vivo X500;

iQOO 16;

Oppo Find X10.

Точные характеристики устройств пока не раскрываются. Однако появление моделей в базе регистрации свидетельствует о том, что производители активно готовятся к их запуску.