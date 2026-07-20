Redmi K100, Xiaomi 18, Vivo X500, Oppo Find X10 и iQOO 16: раскрыт список новых смартфонов, готовых к выходу
Инсайдерская информация
Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что сразу несколько ожидаемых серий смартфонов уже прошли регистрацию в государственных органах Китая, что обычно является одним из последних этапов перед официальной премьерой.
По его данным, в ближайшие месяцы ожидается дебют следующих линеек:
- Redmi K100;
- Xiaomi 18;
- Vivo X500;
- iQOO 16;
- Oppo Find X10.
Точные характеристики устройств пока не раскрываются. Однако появление моделей в базе регистрации свидетельствует о том, что производители активно готовятся к их запуску.
Предположительно, большинство этих флагманов получат новейшие чипы Qualcomm и MediaTek следующего поколения, а также улучшенные камеры и функции искусственного интеллекта.
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