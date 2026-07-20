AMD запустила свой первый ИИ-суперсервер Helios для Microsoft, Meta* и OpenAI
Стойка с ускорителями AMD должна стать конкурентом систем Nvidia Grace Blackwell и Vera Rubin, поставки клиентам начнутся уже в конце 2026 года
AMD представила Helios — свою первую полноразмерную стоечную систему для искусственного интеллекта, которая станет прямым конкурентом платформ Nvidia Grace Blackwell и Vera Rubin.
Первым крупным заказчиком стала Microsoft: компания объявила, что будет использовать Helios в дата-центрах Azure. Поставки клиентам, включая Microsoft, Meta*, OpenAI и Oracle, начнутся позже в 2026 году.
Helios объединяет 4 ключевых направления AMD: графические ускорители, центральные процессоры, сетевые компоненты и программное обеспечение. Внутри каждой из 18 вычислительных стоек установлены 4 ускорителя Instinct GPU, работающие вместе с одним серверным процессором EPYC. Система рассчитана на обучение и запуск высокопроизводительных моделей, включая задачи инференса — обработки запросов уже обученной моделью.
Microsoft будет использовать Helios для работы собственных ИИ-сервисов Azure и инфраструктуры для клиентов. Компания также добавит 2 новых типа вычислительных экземпляров на процессорах AMD Venice: один для агентного ИИ и обработки данных, второй — для проектирования полупроводников. Ранее Microsoft уже стала первым крупным клиентом ускорителей AMD MI300X, которые конкурируют с решениями Nvidia.
Выход Helios происходит на фоне борьбы за вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Meta* ранее заявила о планах использовать до 6 ГВт ускорителей AMD, начиная с 1 ГВт систем на базе Helios, а OpenAI и Oracle также объявили о намерении развернуть эту платформу. При этом Nvidia по-прежнему контролирует более 95% рынка серверных GPU, тогда как доля AMD оценивается примерно в 4,5%.
AMD рассчитывает, что Helios станет важным шагом в расширении её присутствия на рынке ИИ-инфраструктуры. По оценке Futurum Group, которая специализируется на анализе рынка технологий, стоимость одной системы может составить $5–5,5 млн, а сама компания ожидает получить десятки миллиардов долларов выручки от ИИ-дата-центров начиная с 2027 года. Главным испытанием станет не только производительность оборудования, но и способность AMD конкурировать с экосистемой Nvidia CUDA — программной платформой, которая долгие годы остаётся одним из главных преимуществ конкурента.
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