Китайская BrainCo представила роботов, которыми можно управлять силой мысли

На конференции WAIC компания показала систему «мозг — робот», которая превращает сигналы мозга человека в команды для робота менее чем за 200 миллисекунд

Китайская компания BrainCo представила платформу, которая позволяет управлять роботами с помощью мыслей. На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае компания показала систему Brain-Controlled Robot AI Platform: человек надевает ЭЭГ-шлем, мысленно форулирует намерение, а робот выполняет команду без кнопок, голосового управления или движений.

Система работает в 3 этапа. Гарнитура с электроэнцефалографией считывает сигналы пользователя, искусственный интеллект определяет намерение человека, например «взять объект», а затем преобразует его в команды для робота.

По данным BrainCo, полный цикл от сигнала мозга до действия занимает менее 200 миллисекунд.

Во время демонстрации роботизированная рука под управлением мыслей человека взяла чашку и подняла яблоко. BrainCo заявляет, что её платформа совместима с готовыми роботами разных типов — от гуманоидных до манипуляторов и четырёхногих роботов. Это позволяет использовать систему в существующих робототехнических лабораториях без создания специального оборудования.

Фото: BrainCo

Помимо управления роботами, BrainCo показала систему сбора данных для обучения embodied AI — модели искусственного интеллекта, работающей с физическим миром через роботов. В компании считают, что одной из главных проблем этого направления остаётся нехватка качественных данных: чтобы научить машину складывать одежду или обращаться с хрупкими предметами, нужны большие массивы реальных примеров. Новая система использует мобильную установку с двумя роботизированными руками и перчатку с сенсорами, которая записывает движения человека, а также фиксирует сигналы мозга во время выполнения действий.