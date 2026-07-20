Лаборатория Лос-Аламоса начала испытания чипов от Nvidia перед запуском новых суперкомпьютеров

Национальная лаборатория Лос-Аламоса (Los Alamos National Laboratory) получила первый сервер с процессором Nvidia Vera и начала тесты оборудования, которое станет основой будущих суперкомпьютеров Mission и Vision. Тестовая система позволит инженерам проверить программное обеспечение, адаптировать научные расчёты и оценить производительность новой архитектуры до полноценного запуска комплексов в 2027–2028 годах.

Mission и Vision будут построены компанией HPE на платформе Nvidia Vera Rubin. Системы предназначены для задач высокопроизводительных вычислений (HPC), а также для работы с агентным ИИ.

По данным лаборатории, новые суперкомпьютеры должны значительно превзойти текущие системы. Бен Сантос, директор программы HPC Platforms, заявил, что Mission и Vision обеспечат более чем втрое большую производительность процессоров по сравнению с суперкомпьютером Crossroads. Каждый процессор также получит более чем в 4 раза больше памяти на ядро при меньшем энергопотреблении. Кроме того, Rubin GPU должны обеспечить более чем 12-кратный рост производительности ИИ по сравнению с ускорителями Hopper, используемыми в системе Venado.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Новые системы создавались не как готовые коммерческие платформы, а в рамках совместной разработки Los Alamos, Nvidia и HPE. Инженеры лаборатории участвовали в проектировании аппаратной части, чтобы процессоры и подсистемы лучше соответствовали конкретным научным задачам. Одним из ключевых направлений стала работа с пропускной способностью памяти и поддержкой сложных вычислений, которые используются в моделировании физических процессов.

Лаборатория Лос-Аламоса уже имеет опыт внедрения передовых ИИ-архитектур: в 2025 году лаборатория одной из первых установила суперкомпьютер Venado на платформе Nvidia Grace Hopper. Новые процессоры продолжат эту линию, добавив возможности для моделирования, симуляций и автоматизации исследований. В лаборатории считают, что агентный ИИ в некоторых задачах сможет сокращать время анализа с месяцев до минут.