Стартап малых ядерных реакторов Valar Atomics планирует привлечь $1 млрд при оценке в $6 млрд

Компания, создающая компактные АЭС для энергоснабжения дата-центров, обсуждает новый раунд инвестиций на фоне растущего спроса на электричество для искусственного интеллекта

Американский стартап Valar Atomics, разрабатывающий малые модульные ядерные реакторы (SMR), ведёт переговоры о привлечении $1 млрд инвестиций при оценке компании в $6 млрд.

Компания из Калифорнии была основана 3 года назад и занимается созданием компактных ядерных установок, которые производятся серийно на заводах и должны быть дешевле и быстрее в развёртывании по сравнению с традиционными реакторами.

Ранее Valar Atomics уже привлекла $450 млн, включая $340 млн в виде акционерного финансирования и $110 млн, при оценке около $2 млрд.

Часть новых инвестиций может быть оформлена в рамках нескольких этапов по разным оценкам стоимости компании. Такой подход становится более распространённым на рынке венчурного финансирования, особенно в сегментах с быстрым ростом, где разные инвесторы одного раунда могут фактически покупать доли по разным ценам.

Фото: Valar Atomics

Рост Valar Atomics происходит на фоне увеличения потребности дата-центров в электроэнергии из-за развития искусственного интеллекта. В начале месяца компания провел демонстрацию, в рамках которой её ядерный реактор обеспечил небольшим количеством энергии ИИ-чипа от Nvidia. Одновременно Valar и Nvidia объявили о партнёрстве в изучении использования ядерной энергии для питания будущих дата-центров.

Технология Valar основана на высокотемпературном газовом реакторе с охлаждением гелием. Компания заявляет о планах построить сотни малых модульных реакторов для питания дата-центров, однако такие установки пока что остаются развивающейся технологией, а сроки их масштабного промышленного внедрения неизвестны.