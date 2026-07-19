ЮНЕСКО расширит список объектов «Всемирного наследия, находящегося под угрозой» из-за войн и изменения климата

Государства-члены ЮНЕСКО начнут голосование за включение новых объектов в список Всемирного наследия и список «Всемирного наследия, находящегося под угрозой». Заседание 196 стран пройдёт в Южной Корее.

Среди объектов, которые могут получить статус находящихся под угрозой, — озеро Байкал, древний город Себастия на Западном берегу, ливанские крепости и природная территория Бома-Бадингило в Южном Судане.

Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элонду Ассомо (Lazare Eloundou Assomo) заявил, что организация не располагает возможностью направлять миротворцев для защиты объектов, но может привлечь внимание мировой общественности к их состоянию.

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас включает около 1200 объектов по всему миру. Получение этого статуса часто способствует развитию туризма и позволяет привлечь финансирование для сохранения памятников, которым угрожают загрязнение, изменение климата, вооружённые конфликты или отсутствие необходимого ухода. Включение объекта в список «наследия под угрозой» служит инструментом для привлечения помощи и партнёров по сохранению.

Ежегодно через территорию Южного Судана мигрирует около миллиона животных, включая антилоп, оставляя после себя видимые с орбиты следы. Фото: AFP

Одним из приоритетных кандидатов станет археологический комплекс Себастия, который связывают с библейской Самарией. Объект расположен на территории Западного берега реки Иордан, находящейся под контролем Израиля. Жители соседней палестинской деревни зависят от туристического потока к древним руинам и опасаются ограничения доступа к памятнику.

В список объектов под угрозой также могут включить 5 крепостей на юге Ливана, которые пострадали в ходе конфликта с Израилем. Среди них — крепость Калат аль-Шкиф (Qalaat al-Chakif), известная также как замок Бофор (Beaufort Castle). Ещё одним кандидатом станет природная территория Бома-Бадингило в Южном Судане, где под угрозой одна из крупнейших в мире троп миграции животных: через саванны ежегодно проходят около 1 млн антилоп и газелей.

Под угрозой могут оказаться и уже внесённые в список объекты. Среди них — руины римских терм, триумфальная арка II века и ипподром в ливанском городе Тир. Также рассматривается древнегреческое поселение Херсонес Таврический в Крыму.

Отдельное внимание уделено озеру Байкал в России — самому глубокому озеру мира. В нём содержится около 20% мировых запасов пресной воды. ЮНЕСКО ранее уже предупреждала, что продолжающееся ухудшение состояния озера из-за загрязнения, массового туризма, вырубки лесов и снижения уровня воды может привести к включению Байкала в список объектов под угрозой. В отчёте 2023 года организация отметила, что предпринимаемых мер недостаточно.